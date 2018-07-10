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PR-менеджера Black Star задержали по подозрению в краже ноутбука у сантехника в Москве
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PR-менеджера Black Star задержали по подозрению в краже ноутбука у сантехника в Москве 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: Москва24
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Днем 9 июля по адресу ул. Талалихина, д. 41 задержан живущий в Москве 22-летний уроженец республики Саха, работающий PR-менеджером в лейбле Black Star. По предварительным данным, ранее ночью в квартире по данному адресу юноша похитил ноутбук Lenovo за 15 тыс. руб. из квартиры, в которой проживает 38-летний слесарь-сантехник ООО «ВТС» из Белоруссии», — рассказал собеседник агентства.
После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В квартире на Кутузовском проспекте, где он проживает, проведен обыск, однако похищенный ноутбук там не нашли, добавил источник.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
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