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За браконьерство теперь можно получить до пяти лет колонии
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За браконьерство теперь можно получить до пяти лет колонии 

Newsroom24 14 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в региональном комитете Госохотнадзора.
Изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, ужесточающие ответственность за незаконную охоту (статья 258 УК РФ) вступили в силу с 8 июля: увеличены штрафы, появились реальные сроки лишения свободы.
Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко пояснил, что штраф за браконьерство увеличен с 200 до 500 тысяч рублей, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также законодательно установлен критерий «крупности ущерба». Крупным ущербом теперь признается ущерб, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупным — 120 тысяч рублей. Под понятие крупного ущерба попадает, например, незаконная добыча самки барсука или двух самок глухаря.
Частью 2 статьи за незаконную охоту, повлекшую причинение особо крупного ущерба, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.
Статьей также предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Теперь максимальный срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей.
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