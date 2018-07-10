Костромскому почтальону грозит до 5 лет тюрьмы за кражу пенсии

Женщина работала почтальоном в одном из костромских отделений почты . В апреле она отправилась разносить пенсии и обманула одну из получательниц. Почтальон пришла на улицу Никитскую к 77-летней бабушке, выдала ей более 13 тысяч рублей и бумаги, в которых нужно расписаться. Бабушка положила деньги на трюмо и вышла из прихожей. Когда она вернулась, денег на месте уже не было. Она попросила почтальона вернуть их, но та отказалась, и просто ушла из квартиры.

Только после обращения бабушки в полицию почтальон призналась в краже и отдала все, что взяла.

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.