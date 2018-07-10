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Костромскому почтальону грозит до 5 лет тюрьмы за кражу пенсии
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Костромскому почтальону грозит до 5 лет тюрьмы за кражу пенсии 

k1news.ru 14 часов назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области готовятся вынести приговор 45-летней женщине-почтальону, которая украла деньги у пенсионерки, сообщает областная прокуратура.
Женщина работала почтальоном в одном из костромских отделений почты. В апреле она отправилась разносить пенсии и обманула одну из получательниц. Почтальон пришла на улицу Никитскую к 77-летней бабушке, выдала ей более 13 тысяч рублей и бумаги, в которых нужно расписаться. Бабушка положила деньги на трюмо и вышла из прихожей. Когда она вернулась, денег на месте уже не было. Она попросила почтальона вернуть их, но та отказалась, и просто ушла из квартиры.
Только после обращения бабушки в полицию почтальон призналась в краже и отдала все, что взяла.
Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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