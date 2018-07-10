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В отношении обвиняемого в неоднократной неуплате алиментов жителя столицы возбуждено уголовное дело
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В отношении обвиняемого в неоднократной неуплате алиментов жителя столицы возбуждено уголовное дело 

Управа района Арбат города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы провела проверку по факту неоднократного уклонения Маллабаевым Д. Х. от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (алиментов).
Установлено, что Маллабаев Джурабек Хайиталиевич, 12.05.1986 г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 28, будучи обязанным по судебному решению и исполнительному листу от 03.02.2015 ежемесячно выплачивать алименты в пользу Воробьевой В. В. на содержание Маллабаевой Эллы Джурабековны, 25.07.2011 г.р., в размере ¼ части всех видов заработка и (или) иного дохода, являясь дееспособным родителем, официально не трудоустроился, имеющуюся задолженность по исполнительному производству не погашал, средств на содержание ребенка не выплачивал, чем причинил несовершеннолетней моральный вред в виде ухудшения условий её существования.
Размер общей задолженности по исполнительному производству составил 300 337 рублей 64 копейки.
В результате, материалы проверки прокуратурой округа в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в ОСП по ЦАО № 2 УФССП России по Москве для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
По результатам их рассмотрения ОСП по ЦАО № 2 УФССП России по Москве в отношении Маллабаева Д. Х. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.
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