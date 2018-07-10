Волгоградца, обвинявшегося в убийстве пенсионерки, оправдали

Волгоградский облсуд оставил без изменения оправдательный приговор котельниковского суда, вынесенный Игорю Меркулову , обвинявшемуся в убийстве пенсионерки. Гособвинению не удалось обжаловать его.

Мужчина обвинялся в том, что в феврале 2017 года он якобы приехал к знакомой домой, чтобы взять деньги в долг и в ссоре с ней ударил женщину ножом в шею и голову. На судебном заседании он заявил, что не совершал преступления и дал признательные показания из-за того, что полицейские выбивали их из него, оказывая физическое и психологическое давление.

Котельниковский суд выяснил, что основанием для задержания мужчины стали его признательные показания и рассказы детей-свидетелей о том, что они видели, как тот в день убийства приходил в гости к пенсионерке.

Психологические экспертизы показали, что Меркулов при даче признательных показаний явно врал и скрывал обстоятельства убийства, кроме того, он менял их в течение хода следствия. Однако показания мужчины о его непричастности наоборот были логичны и последовательны.

Несовершеннолетние свидетели, якобы рассказывавшие о том, что Меркулов в день убийства заходил в дом к жертве, впоследствии заявили, что не говорили такого.

Кроме того, непричастность мужчины к убийству подтвердили биологические экспертизы.