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Волгоградца, обвинявшегося в убийстве пенсионерки, оправдали
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Волгоградца, обвинявшегося в убийстве пенсионерки, оправдали 

АиФ Волгоград 14 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский облсуд оставил без изменения оправдательный приговор котельниковского суда, вынесенный Игорю Меркулову, обвинявшемуся в убийстве пенсионерки. Гособвинению не удалось обжаловать его.
Мужчина обвинялся в том, что в феврале 2017 года он якобы приехал к знакомой домой, чтобы взять деньги в долг и в ссоре с ней ударил женщину ножом в шею и голову. На судебном заседании он заявил, что не совершал преступления и дал признательные показания из-за того, что полицейские выбивали их из него, оказывая физическое и психологическое давление.
Котельниковский суд выяснил, что основанием для задержания мужчины стали его признательные показания и рассказы детей-свидетелей о том, что они видели, как тот в день убийства приходил в гости к пенсионерке.
Психологические экспертизы показали, что Меркулов при даче признательных показаний явно врал и скрывал обстоятельства убийства, кроме того, он менял их в течение хода следствия. Однако показания мужчины о его непричастности наоборот были логичны и последовательны.
Несовершеннолетние свидетели, якобы рассказывавшие о том, что Меркулов в день убийства заходил в дом к жертве, впоследствии заявили, что не говорили такого.
Кроме того, непричастность мужчины к убийству подтвердили биологические экспертизы.
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