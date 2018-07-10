Орешки с кокаином за биткоин: Московская областная таможня задержала получателя запрещенного груза 

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни задержана посылка с запрещенными веществами, следовавшая из Германии. Наркотики были компактно спрятаны между пачками кешью. Об этом рассказала пресс‐секретарь Московской областной таможни Екатерина Демянчук.
Внутри международного почтового отправления сотрудники таможни обнаружили четыре пакета с кешью. По заключению экспертов, в двух из них, кроме орешков, находился кетамин, в третьем — экстази, а в четвертом кокаин, около 100 таблеток кетамина и ЛСД.
Получать опасный груз пришел 26-летний житель Долгопрудного. Мужчина был задержан на месте и не отрицал, что заказал психотропные и наркотические вещества для личного использования. Также он уточнил, что осуществлял заказ через интернет и оплатил товар с помощью биткоинов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ». Ведется следствие.
В Красноярском крае шесть лет колонии общего режима получила пенсионерка за хранение и распространение героина. Женщина купила наркотик по совету соседки для снятия болей в спине. Позже из-за нужды пенсионерка решила продать свое «лекарство».