Жительницу Ломоносовского района будут судить за убийство родственника

Ленинградской области будут судить 31-летнюю жительницу Ломоносовского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 25 марта 2018 года компания родственников находилась в квартире своего общего знакомого в поселке Аннино Ломоносовского района. Мужчины и женщины распивали спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая ударила потерпевшего ножом в спину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.