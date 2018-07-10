Ещё
Жительницу Ломоносовского района будут судить за убийство родственника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительницу Ломоносовского района будут судить за убийство родственника 

Ivyborg.ru 14 часов назад
В Ленинградской области будут судить 31-летнюю жительницу Ломоносовского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 25 марта 2018 года компания родственников находилась в квартире своего общего знакомого в поселке Аннино Ломоносовского района. Мужчины и женщины распивали спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая ударила потерпевшего ножом в спину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ivyborg.ru: последние новости
Мужчина украл у жителя Гатчинского района арсенал оружия и боеприпасов Вооруженные бандиты на BMW напали на пункт приема металла в Виллози Тосненская организация не уплатила в казну многомиллионные налоги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции16
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей50
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России158
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение