Курская область. В Тимском районе почтальона будут судить за кражу 

Сотрудницу "Почты России" подозревают в похищении 10 тысяч рублей у пенсионера
По версии следствия, подозреваемая по договорённости с близкими родственниками одного из мужчин, получавших пенсию на территории обслуживания её отделения почты, хранила сумму у себя дома, потому что пенсионер по состоянию здоровья не мог приходить за деньгами в отделение. Как сообщили в региональном СУ СК, 19 марта подозреваемая похитила выплату за февраль в сумме более 10 тысяч рублей.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы, — отметил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин.