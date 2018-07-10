Курская область. В Тимском районе почтальона будут судить за кражу

Сотрудницу "Почты России" подозревают в похищении 10 тысяч рублей у пенсионера

По версии следствия, подозреваемая по договорённости с близкими родственниками одного из мужчин, получавших пенсию на территории обслуживания её отделения почты, хранила сумму у себя дома, потому что пенсионер по состоянию здоровья не мог приходить за деньгами в отделение. Как сообщили в региональном СУ СК, 19 марта подозреваемая похитила выплату за февраль в сумме более 10 тысяч рублей.