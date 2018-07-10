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В Нижегородской области ужесточили наказание за браконьерство
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В Нижегородской области ужесточили наказание за браконьерство 

Vgoroden.ru 14 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородским браконьерам теперь будет грозить реальный тюремный срок. Как сообщается на сайте Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, с 8 июля вступили в силу изменения в УК РФ, ужесточающие ответственность за незаконную охоту.
Согласно информации, теперь штраф за незаконную охоту увеличен с 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, теперь санкции статьи предусматривают и реальный уголовный срок до двух лет.
Также в статье за браконьерство теперь установлена величина ущерба. Согласно изменениям, крупным считается ущерб, превышающий сумму 40 тысяч рублей, а особо крупным — более 120 тысяч. Штраф за нанесение особо крупного ущерба ужесточили в два раза — с 500 тысяч рублей до одного миллиона. Кроме штрафа, нарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Увеличено также максимальное наказание за продажу и приобретение животных, занесенных в Красную книгу: четыре года лишения свободы и штраф в размере 1,5 миллионов рублей.
Как отметил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко, браконьерство стало не выгодным, что дает надежду на сохранение флоры и фауны региона.
Напомним, более 400 километров сетей изъяли у браконьеров в Нижегородской области.
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