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Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину возле дома на юге столицы
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Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину возле дома на юге столицы 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину возле дома в районе Бирюлево Западное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Ночью 7 июля в столичную больницу доставили уроженку Узбекистана 1986 г. рождения. «У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы лобно-височной кости и стенок левой глазницы. Также у потерпевшей была содрана кожа с лобно-скуловой области лица», — сказал собеседник агентства.
Пациентка пояснила полицейским, что у дома на ул. Булатниковская на нее напал неизвестный. «По горячим следам» оперативники установили и задержали 23-летнего выходца из Средней Азии, в отношении которого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители выясняют мотивы нападения.
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