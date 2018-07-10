Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину возле дома на юге столицы

Ночью 7 июля в столичную больницу доставили уроженку Узбекистана 1986 г. рождения. «У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы лобно-височной кости и стенок левой глазницы. Также у потерпевшей была содрана кожа с лобно-скуловой области лица», — сказал собеседник агентства.

Пациентка пояснила полицейским, что у дома на ул. Булатниковская на нее напал неизвестный. «По горячим следам» оперативники установили и задержали 23-летнего выходца из Средней Азии, в отношении которого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители выясняют мотивы нападения.