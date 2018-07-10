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В Прикамье вынесли приговор женщине, которая в пылу ссоры убила любимого
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В Прикамье вынесли приговор женщине, которая в пылу ссоры убила любимого 

АиФ Пермь 15 часов назад
Фото: АиФ Пермь
56-летняя жительница Чердынского района проведёт девять лет в колонии за убийство любимого.
«Вечером 13 апреля 2018 года женщина со своим сожителем находились в состоянии алкогольного опьянения, на кухне дома, где между ними произошла ссора. Во время конфликта из личной неприязни она взяла со стола, за которым они сидели, нож и нанесла им удар в грудь сожителю», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Удар пришёлся точно в сердце. Ранение оказалось для мужчины смертельным.
Суд назначил женщине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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