Страсбургский суд присудил компенсации обвиняемым в убийстве военных в РФ

Страсбургский суд принял решение по делу «Абдулкадыров и Дахтаев против России» (дело 35061/04 Abdulkadyrov and Dakhtayev v. Russia) и констатировал нарушение статьи 3 (запрещение пыток), параграфа 1 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), говорится в пресс-релизе суда.

Заявители пожаловались в ЕСПЧ на «жестокое обращение во время содержания под стражей в полиции», на отсутствие надлежащего расследования и на то, что «доказательства были получены в результате жестокого обращения».

В России Абдулкадыров и Дахтаев были в мае 2004 года приговорены к 25 годам тюремного заключения за расстрел трех военнослужащих и похищение оружия, а также убийство мирных жителей. По апелляции эти сроки были затем сокращены.

ЕСПЧ принял решение о присуждении каждому 37 тысяч евро за моральный вред и 4,15 тысячи евро на издержки.