Два рабочих с Урала расправились с приятелем

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в Челябинской области . Об этом сообщил сайт URA.RU.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» против двух рабочих с Урала. Подозреваемые напали на знакомого мужчину и проломили ему голову. В результате чего он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы убийства. В это время рабочие заключены под стражу и ожидают предъявления обвинения.

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