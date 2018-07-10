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Два рабочих с Урала расправились с приятелем
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Два рабочих с Урала расправились с приятелем 

360tv.ru 15 часов назад
Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в Челябинской области. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» против двух рабочих с Урала. Подозреваемые напали на знакомого мужчину и проломили ему голову. В результате чего он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы убийства. В это время рабочие заключены под стражу и ожидают предъявления обвинения.
Пенсионер из Камчатки поплатился за свои шутки. Пьяный мужчина зарезал 68-летнего пенсионера за обидные шутки.
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