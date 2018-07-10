Почтальонша отняла у старушки пенсию в её же квартире 

Костромская почтальонша принесла старушке, пережившей войну, пенсию, но не захотела её отдавать, узнал KOSTROMA.TODAY. Просьбы старушки её не тронули.
Как сообщает пресс-службы областной прокуратуры, всё началось как обычно. Женщина зашла в квартиру 76-летней пенсионерки, чтобы отдать ей пенсию — около 13 тысяч рублей. Старушка поставила все необходимые подписи, положила полученные деньги на трюмо в прихожей и отлучилась.
Пока её не было, наглая почтальонша забрала деньги пенсионерки, а когда та вернулась и увидела пропажу, отказала вернуть ей украденное и выбежала из квартиры. После её ухода старушка обратилась в полицию.
В итоге оперативники нашли женщину-воровку, которая сразу во всем созналась и вернула пенсионерке все украденные деньги.
Против работницы «Почты России» возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.