Ещё
Почтальонша отняла у старушки пенсию в её же квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почтальонша отняла у старушки пенсию в её же квартире 

Kostroma.Today 12 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Костромская почтальонша принесла старушке, пережившей войну, пенсию, но не захотела её отдавать, узнал KOSTROMA.TODAY. Просьбы старушки её не тронули.
Как сообщает пресс-службы областной прокуратуры, всё началось как обычно. Женщина зашла в квартиру 76-летней пенсионерки, чтобы отдать ей пенсию — около 13 тысяч рублей. Старушка поставила все необходимые подписи, положила полученные деньги на трюмо в прихожей и отлучилась.
Пока её не было, наглая почтальонша забрала деньги пенсионерки, а когда та вернулась и увидела пропажу, отказала вернуть ей украденное и выбежала из квартиры. После её ухода старушка обратилась в полицию.
В итоге оперативники нашли женщину-воровку, которая сразу во всем созналась и вернула пенсионерке все украденные деньги.
Против работницы «Почты России» возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Kostroma.Today: последние новости
Дело караваевского убийцы затягивается Костромичка умерла страшной смертью после измены мужа с подругой Костромские автоинспекторы остолбенели от наглости супругов из Ярославля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России82
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение