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Замдекана МГУ обвинили в мошенничестве на 39 миллионов рублей
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Замдекана МГУ обвинили в мошенничестве на 39 миллионов рублей 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
РИА НОВОСТИ. ЗАМДЕКАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ СТЕПАНОВУ-ЕГИЯНЦУ ВМЕНЯЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВО НА 39 МЛН РУБЛЕЙ — СЛЕДОВАТЕЛЬ В СУДЕ
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