Жительницу Кубани подозревают в незаконной банковской деятельности

Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, в совершении преступления подозревают жительницу Выселковского района, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Московской области. По данным ведомства, женщина побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Открытые для коммерческой деятельности расчетные счета она использовала с целью незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств различных юридических и физических лиц в Москве

Операции пПроводились по поддельным распоряжениям о переводе денег с удержанием комиссии. Всего за 2016-2017 гг. сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений, по сведениям прокуратуры, превысила 4,9 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), расследование продолжается. Санкция этой статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.