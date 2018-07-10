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Жительницу Кубани подозревают в незаконной банковской деятельности
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Жительницу Кубани подозревают в незаконной банковской деятельности 

Деловая газета. Юг 13 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, в совершении преступления подозревают жительницу Выселковского района, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, женщина побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Открытые для коммерческой деятельности расчетные счета она использовала с целью незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств различных юридических и физических лиц в Москве и Московской области.
Операции пПроводились по поддельным распоряжениям о переводе денег с удержанием комиссии. Всего за 2016-2017 гг. сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений, по сведениям прокуратуры, превысила 4,9 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), расследование продолжается. Санкция этой статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
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