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У полицейских похитили чугунного орла
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У полицейских похитили чугунного орла 

Мослента 14 часов назад
Фото: MosDay.ru
Полиция возбудила уголовное дело после кражи геральдического знака с фасада здания Академии управления МВД России в Войковском районе столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В субботу, 7 июля, сотрудник академии заметил, что с одной из оконных решеток, закрепленных на фасаде здания, пропала чугунная эмблема МВД России в виде двуглавого орла. Почти сразу после происшествия преступника задержали неподалеку от места кражи. Им оказался 22-летний житель Истры. Похищенный знак у него изъяли.
Полиция 9 июля возбудила уголовное дело о краже. Уточняется, что материальный ущерб составил около 3,5 тысячи рублей. Ведется следствие.
В июне на севере столицы обокрали голубятню, из которой похитили 35 птиц, а также запчасти для машины. По предварительным данным, ущерб составил 23,5 тысячи рублей.
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