У полицейских похитили чугунного орла

Полиция возбудила уголовное дело после кражи геральдического знака с фасада здания Академии управления МВД России в Войковском районе столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В субботу, 7 июля, сотрудник академии заметил, что с одной из оконных решеток, закрепленных на фасаде здания, пропала чугунная эмблема МВД России в виде двуглавого орла. Почти сразу после происшествия преступника задержали неподалеку от места кражи. Им оказался 22-летний житель Истры . Похищенный знак у него изъяли.

Полиция 9 июля возбудила уголовное дело о краже. Уточняется, что материальный ущерб составил около 3,5 тысячи рублей. Ведется следствие.

В июне на севере столицы обокрали голубятню, из которой похитили 35 птиц, а также запчасти для машины. По предварительным данным, ущерб составил 23,5 тысячи рублей.