В Саратове мужчина перевел на свой счет деньги с чужого мобильника и попал на год в тюрьму

В феврале этого года 38-летний осужденный находился дома у своей знакомой в доме по улице Ново-Астраханской. Пока кампания распивала спиртное, злоумышленник незаметно взял сотовый телефон хозяйки квартиры. Он успел перевести с помощью «Мобильного банка» почти 32 тысячи рублей на свою банковскую карту. Об этом сообщает прокуратура области.