В Саратове мужчина перевел на свой счет деньги с чужого мобильника и попал на год в тюрьму 

В феврале этого года 38-летний осужденный находился дома у своей знакомой в доме по улице Ново-Астраханской. Пока кампания распивала спиртное, злоумышленник незаметно взял сотовый телефон хозяйки квартиры. Он успел перевести с помощью «Мобильного банка» почти 32 тысячи рублей на свою банковскую карту. Об этом сообщает прокуратура области.
Заводской райсуд и сторона обвинения учли тот факт, что похититель уже был ранее судим. С учетом обстоятельств его приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.