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Госдума разрушает временный процессуальный порядок, введенный КС
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Госдума разрушает временный процессуальный порядок, введенный КС 

Legal.Report 15 часов назад
Фото: Legal.Report
Государственная дума 10 июля приняла в первом чтении правительственные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми будет отменен действующий с ноября 2017 года временный процессуальный порядок, установленный Конституционным судом РФ.
Своим постановлением КС признал несоответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 214 УПК РФ в той мере, в какой она во взаимосвязи с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК позволяет прокурору в течение неопределенного срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования. Речь идет о случаях, когда такое постановление вынесено без предоставления лицу, к которому оно относится, каких-либо серьезных гарантий защиты от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.
КС предписал внести в УПК необходимые изменения с тем, чтобы гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования и от ограничения права на возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование прекращено на досудебной стадии уголовного процесса по реабилитирующим основаниям. До принятия поправок Конституционный суд постановил ввести временный процессуальный порядок отмены постановлений о прекращении уголовных дел и уголовного преследования.
Разработанный Минюстом законопроект учитывает позицию КС. В то же время он призван не допустить возникновение ситуации, при которой исключалась бы возможность отмены постановления о прекращении дела в отношении лица, «если выявились новые сведения о его виновности в совершении преступления».
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