Госдума разрушает временный процессуальный порядок, введенный КС

Государственная дума 10 июля приняла в первом чтении правительственные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми будет отменен действующий с ноября 2017 года временный процессуальный порядок, установленный Конституционным судом РФ

Своим постановлением КС признал несоответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 214 УПК РФ в той мере, в какой она во взаимосвязи с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК позволяет прокурору в течение неопределенного срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования. Речь идет о случаях, когда такое постановление вынесено без предоставления лицу, к которому оно относится, каких-либо серьезных гарантий защиты от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.

КС предписал внести в УПК необходимые изменения с тем, чтобы гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования и от ограничения права на возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование прекращено на досудебной стадии уголовного процесса по реабилитирующим основаниям. До принятия поправок Конституционный суд постановил ввести временный процессуальный порядок отмены постановлений о прекращении уголовных дел и уголовного преследования.