Мария Алехина сообщила о задержании за уклонение от наказания 

Участницу Pussy Riot Марию Алехину в Москве задержали приставы за уклонение от обязательных работ.
Об этом во вторник, 10 июля, Алехина сообщила «Интерфаксу». «Едем с приставами в машине. Административное задержание за уклонение от обязательных работ», — сказала она.
Алехина также добавила, что в ближайшее время на нее составят протокол и отправят в суд.
Напомним, Алехину признали виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия и назначили ей 100 часов обязательных работ за участие в митинге в защиту Telegram у здания ФСБ в декабре 2017 года.