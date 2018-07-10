Мария Алехина сообщила о задержании за уклонение от наказания

Об этом во вторник, 10 июля, Алехина сообщила «Интерфаксу» . «Едем с приставами в машине. Административное задержание за уклонение от обязательных работ», — сказала она.

Алехина также добавила, что в ближайшее время на нее составят протокол и отправят в суд.