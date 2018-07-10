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Мария Алехина сообщила о задержании за уклонение от наказания
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Мария Алехина сообщила о задержании за уклонение от наказания 

ИД «Собеседник» 14 часов назад
Участницу Pussy Riot Марию Алехину в Москве задержали приставы за уклонение от обязательных работ.
Об этом во вторник, 10 июля, Алехина сообщила «Интерфаксу». «Едем с приставами в машине. Административное задержание за уклонение от обязательных работ», — сказала она.
Алехина также добавила, что в ближайшее время на нее составят протокол и отправят в суд.
Напомним, Алехину признали виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия и назначили ей 100 часов обязательных работ за участие в митинге в защиту Telegram у здания ФСБ в декабре 2017 года.
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