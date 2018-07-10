В Воронежской области заведующую детсадом поймали на мошенничестве 

Женщина присвоила себе 102 тыс. рублей бюджетных денег. В Воронежской области осудили заведующую детсада, которая незаконно выписывала себе премиальные, а также с помощью фиктивно трудоустроенного сына присваивала деньги. Об этом сегодня, 10 июля, рассказали в облпрокуратуре. В центре скандала оказался детский сад №2 в селе Каширское. По версии правоохранителей, 58-летняя заведующая учреждением Валентина Вебер в течение двух лет — с 2012 по 2014 годы, в разрез с законом, сама себе выписывала премиальные на сумму 24 тыс. рублей. А зимой 2016 года фиктивно приняла на работу своего сына, и полгода отчисляла на его имя зарплату и «отпускные». В общей сложности женщина присвоила 102 тыс. рублей бюджетных денег. Когда история всплыла, против заведующей детсадом было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». В итоге суд признал Валентину Вебер виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также её обязали вернуть районному бюджету похищенные деньги.