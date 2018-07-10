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Жителя Карелии будут судить за незаконную охоту
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Жителя Карелии будут судить за незаконную охоту 

Карельские вести 15 часов назад
Фото: Карельские вести
За убийство двух лосей мужчине грозит до двух лет колонии.
Как сообщили в следственном комитете Карелии, завершено расследование в отношении 31-летнего жителя республики, который обвиняется в незаконной охоте.
По версии следствия, в апреле нынешнего года пьяный мужчина пошел в лес в Пряжинском районе и взял с собой охотничий карабин. В лесу он подстрелил двух самок лося, не имея на это соответствующего разрешения. Минприроды оценило ущерб от действий охотника в 800 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За незаконную охоту мужчина может отправиться в колонию на срок до двух лет.
Напомним, ранее стало известно, что МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты. Сами охотники рассказали, что добытое мясо выбросили в реку.
По материалам: ptzgovorit.ru
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