Жителя Карелии будут судить за незаконную охоту

За убийство двух лосей мужчине грозит до двух лет колонии.

Как сообщили в следственном комитете Карелии, завершено расследование в отношении 31-летнего жителя республики, который обвиняется в незаконной охоте.

По версии следствия, в апреле нынешнего года пьяный мужчина пошел в лес в Пряжинском районе и взял с собой охотничий карабин. В лесу он подстрелил двух самок лося, не имея на это соответствующего разрешения. Минприроды оценило ущерб от действий охотника в 800 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За незаконную охоту мужчина может отправиться в колонию на срок до двух лет.