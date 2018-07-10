Источник: экс-главу Кировской области Белых доставили в колонию в Рязанской области

"Никита Белых уже прибыл в ИК-5, жалоб на условия содержания у него никаких нет", — уточнил он.

По словам собеседника агентства, в ИК-5 часто отправляют отбывать наказание впервые осужденных к строгому режиму граждан.

УФСИН по Рязанской области информацию о месте нахождения Никиты Белых не предоставили.