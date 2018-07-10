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Источник: экс-главу Кировской области Белых доставили в колонию в Рязанской области
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Источник: экс-главу Кировской области Белых доставили в колонию в Рязанской области 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых будет отбывать наказание в ИК-5 строгого режима в селе Клекотки Скопинского района (Рязанская область). Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник во властных структурах региона.
"Никита Белых уже прибыл в ИК-5, жалоб на условия содержания у него никаких нет", — уточнил он.
По словам собеседника агентства, в ИК-5 часто отправляют отбывать наказание впервые осужденных к строгому режиму граждан.
В УФСИН по Рязанской области информацию о месте нахождения Никиты Белых не предоставили.
Белых задержали с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак «вымогательство взятки».
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