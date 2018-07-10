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И никому не сказала: Савченко давно перестала голодать
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И никому не сказала: Савченко давно перестала голодать 

Украина.ру 15 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказала ее сестра Вера перед заседанием Шевченковского суда.
«Она не голодает уже давно. Она вышла из голодания, все нормально. Она не привлекает внимания к своему состоянию здоровья. Наоборот, говорит о тех, кто в России», — сообщила она.
10 июля Шевченковский районный суд Киева решает вопрос о продлении ареста Наджежды Савченко.
В марте суд вынес решение об аресте до 20 мая, а затем продлил арест до 13 июля.
Надежда Савченко объявляла голодовку 23 марта, после того, как ее арестовали по подозрению в подготовке к захвату государственной власти и планировании теракта. Она прерывала голодовку только для прохождения полиграфа.
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