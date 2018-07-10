И никому не сказала: Савченко давно перестала голодать

Об этом рассказала ее сестра Вера перед заседанием Шевченковского суда.

«Она не голодает уже давно. Она вышла из голодания, все нормально. Она не привлекает внимания к своему состоянию здоровья. Наоборот, говорит о тех, кто в России », — сообщила она.

10 июля Шевченковский районный суд Киева решает вопрос о продлении ареста Наджежды Савченко.

В марте суд вынес решение об аресте до 20 мая, а затем продлил арест до 13 июля.