Ещё
Суд вынес наказание вологжанину, застрелившему собаку на глазах у ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд вынес наказание вологжанину, застрелившему собаку на глазах у ребенка 

Вологда.рф 15 часов назад
Фото: Вологда.рф
250 часов обязательных работ ждут 38-летнего мужчину. Он убил собаку во дворе на ул. Ударников на глазах 10-летнего мальчика. Подсудимый в содеянном не раскаялся.
Напомним, случай, который накануне рассматривался в суде, произошел в октябре 2016 года. 38-летний вологжанин узнал, что его сына напугал дворовый пес и решил поквитаться с животным. Он схватил ружье, которое хранилось дома, и отправился на поиски собаки.
Обнаружив пса во дворе на улице Ударников, рассерженный вологжанин дважды выстрелил в животное. В это время рядом гуляли мать с 10-летним сыном. Женщина пыталась остановить мужчину и стала снимать кадр расправы на телефон. Но мужчина грубо выхватил мобильный и бросил на землю, после чего скрылся.
Очевидцы рассказывали, что пес по кличке Цезарь не был агрессивным, его подкармливали жители соседних домов на улице Ударников, в том числе и мальчик, на глазах у которого произошло убийство. Несовершеннолетний получил посттравматическое стрессовое расстройство.
По статье 245 часть 1 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего) Вологодский городской суд приговорил стрелявшего к обязательным работам в размере 250 часов. Ружье, из которого была убита собака, изъято и подлежит уничтожению, сообщает прокуратура Вологодской области.
Вологда.рф: последние новости
Работодатель попала под суд за задержку зарплаты Бывшего полицейского в Вологде уличили в более чем 20 взятках Вологодские подростки, напившись, обокрали дом и угнали иномарку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции16
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына6
Украина создает школу детей для «уничтожения» России157
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение