Суд вынес наказание вологжанину, застрелившему собаку на глазах у ребенка

250 часов обязательных работ ждут 38-летнего мужчину. Он убил собаку во дворе на ул. Ударников на глазах 10-летнего мальчика. Подсудимый в содеянном не раскаялся.

Напомним, случай, который накануне рассматривался в суде, произошел в октябре 2016 года. 38-летний вологжанин узнал, что его сына напугал дворовый пес и решил поквитаться с животным. Он схватил ружье, которое хранилось дома, и отправился на поиски собаки.

Обнаружив пса во дворе на улице Ударников, рассерженный вологжанин дважды выстрелил в животное. В это время рядом гуляли мать с 10-летним сыном. Женщина пыталась остановить мужчину и стала снимать кадр расправы на телефон. Но мужчина грубо выхватил мобильный и бросил на землю, после чего скрылся.

Очевидцы рассказывали, что пес по кличке Цезарь не был агрессивным, его подкармливали жители соседних домов на улице Ударников, в том числе и мальчик, на глазах у которого произошло убийство. Несовершеннолетний получил посттравматическое стрессовое расстройство.