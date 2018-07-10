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Абдулатипов пообещал «не уходить в лес» от следователей СК
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Абдулатипов пообещал «не уходить в лес» от следователей СК 

Говорит Москва 16 часов назад
Фото: Говорит Москва
На прошлой неделе суд арестовал первого зампреда правительства республики Рамазана Алиева. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Рамазан Абдулатипов, он готовит явиться на допрос в случае вызова.
«Ребята, успокойтесь! Будет необходимость, первым приду. Не будет необходимость, в лес не собираюсь».
Ранее глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту РФ Владимиру Путину о наказании двухсот человек за коррупцию.
«Мы больше 200 человек привлекли к ответственности по материалам прокуратуры: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали», — отметил Васильев.
Он также добавил, что в республике продолжается работа по борьбе с экономическими преступлениями.
«Коммерсант» писал о возможности допроса бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова по уголовному делу о многомиллионных хищениях.
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