Абдулатипов пообещал «не уходить в лес» от следователей СК

На прошлой неделе суд арестовал первого зампреда правительства республики Рамазана Алиева . Его подозревают в превышении должностных полномочий.

«Ребята, успокойтесь! Будет необходимость, первым приду. Не будет необходимость, в лес не собираюсь».

«Мы больше 200 человек привлекли к ответственности по материалам прокуратуры : кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали», — отметил Васильев.

Он также добавил, что в республике продолжается работа по борьбе с экономическими преступлениями.

«Коммерсант» писал о возможности допроса бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова по уголовному делу о многомиллионных хищениях.