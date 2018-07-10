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На Ямале рецидивистку отдали под суд за расправу на свиноферме
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На Ямале рецидивистку отдали под суд за расправу на свиноферме 

Уралинформбюро 16 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Нового Уренгоя. Она обвиняется в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Преступление было совершено вечером 21 апреля в жилом вагончике на территории свинофермы. Группа рабочих выпивала. Во время застолья обвиняемая поругалась с 44-летним коллегой. После словесной перепалки мужчина поднялся из-за стола и хотел уйти на свою половину жилого помещения. Женщина пошла следом и вонзила нож ему в спину. Потерпевший скончался на месте.
Один из участников застолья возмутился происходящим, тогда обвиняемая 5 раз пырнула его ножом в бедро. Затем она отправилась в свою комнату, спрятала нож и легла спать.
Следует отметить, что ранее обвиняемая была неоднократно судима.
Ранее по теме: Ямальского рабочего зарезали на свиноферме
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