Курганский «педофил на велосипеде» отправится на скамью подсудимых

СК завершил расследование громкого уголовного дела в отношении 41-летнего педофила из Кургана. О преступлении весь город заговорил после того, как в сети опубликовали видео, на котором извращенец пристает к маленькой девочке.

По данным СК, все произошло днем 3 апреля в подъезде одного из домов поселка Заозерный. Пьяный мужчина поймал семилетнюю малышку, которая возвращалась домой из школы, и стал демонстрировать ей свои половые органы. Уточняется, что извращенец также совершил «иные действия сексуального характера».

Чтобы скрыться с места преступления, мужчина поднялся на третий этаж и похитил оттуда велосипед, который был прикован к перилам с помощью тросса-замка.

Все это засняли камеры видеонаблюдения, расположенные в подъезде дома.

Сейчас мужчине вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ) и кража (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ).

«Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в СК.

Фото: kurgan.sledcom.ru