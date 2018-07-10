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Курганский «педофил на велосипеде» отправится на скамью подсудимых
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Курганский «педофил на велосипеде» отправится на скамью подсудимых 

РИА «ФедералПресс» 16 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СК завершил расследование громкого уголовного дела в отношении 41-летнего педофила из Кургана. О преступлении весь город заговорил после того, как в сети опубликовали видео, на котором извращенец пристает к маленькой девочке.
По данным СК, все произошло днем 3 апреля в подъезде одного из домов поселка Заозерный. Пьяный мужчина поймал семилетнюю малышку, которая возвращалась домой из школы, и стал демонстрировать ей свои половые органы. Уточняется, что извращенец также совершил «иные действия сексуального характера».
Чтобы скрыться с места преступления, мужчина поднялся на третий этаж и похитил оттуда велосипед, который был прикован к перилам с помощью тросса-замка.
Все это засняли камеры видеонаблюдения, расположенные в подъезде дома.
Сейчас мужчине вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ) и кража (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ).
«Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в СК.
Фото: kurgan.sledcom.ru
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