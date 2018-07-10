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В ГД поддержали проект о сроке отмены прекращения уголовного преследования
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В ГД поддержали проект о сроке отмены прекращения уголовного преследования 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования.
Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
По истечении одного года такая отмена будет возможна только на основании судебного решения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования, поясняет правительство.
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