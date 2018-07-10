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Прокурору дадут год на отмену постановления о прекращения уголовного дела
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Прокурору дадут год на отмену постановления о прекращения уголовного дела 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Прокуроры и руководители следственных органов будут иметь в запасе год для того, чтобы отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 10 июля.
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Поправки, предложенные Правительством, вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Представляя инициативу депутатам, заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов напомнил, что она была разработана для реализации постановления Конституционного суда РФ от 14 ноября 2017 года.
«Этим постановлением была признана не соответствующей Конституции часть 1 статьи 214 УПК РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение позволяет прокурору в течение неопределённого срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, эффективных гарантий судебной защиты», — сказал замминистра.
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