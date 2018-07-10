Через 13 лет после преступления в Рязани будут судить рэкетира

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя рязанца, обвиняемого в вымогательстве, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, в августе 2005 года обвиняемый вместе с двумя подельниками, используя сведения о задолженности рязанца перед юридическим лицом, вывезли его в безлюдное место. Там они стали мужчину избивать и требовать 800 тысяч рублей.

После того, как потерпевший обратился в правоохранительные органы обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Двое его сообщников привлечены к уголовной ответственности и осуждены в 2013 году.

В январе 2018 года местонахождение обвиняемого было установлено.

Теперь судьбу рэкетира решит суд.