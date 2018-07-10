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Через 13 лет после преступления в Рязани будут судить рэкетира
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Через 13 лет после преступления в Рязани будут судить рэкетира 

АиФ Рязань 16 часов назад
Фото: АиФ Рязань
В суд направлено уголовное дело в отношении жителя рязанца, обвиняемого в вымогательстве, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
По версии следствия, в августе 2005 года обвиняемый вместе с двумя подельниками, используя сведения о задолженности рязанца перед юридическим лицом, вывезли его в безлюдное место. Там они стали мужчину избивать и требовать 800 тысяч рублей.
После того, как потерпевший обратился в правоохранительные органы обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Двое его сообщников привлечены к уголовной ответственности и осуждены в 2013 году.
В январе 2018 года местонахождение обвиняемого было установлено.
Теперь судьбу рэкетира решит суд.
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