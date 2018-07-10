Рецидивистка из Нового Уренгоя пойдет под суд за убийство на свиноферме

В Новом Уренгое предстанет перед судом 32-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве одного мужчины и умышленном причинении вреда здоровью второму потерпевшему.

«Красный Север» ранее уже сообщал об этом преступлении. Убийство произошло в жилом вагончике на территории свинофермы. Ранее не раз судимая женщина выпивала вместе с двумя коллегами. В ходе застолья 44-летний мужчина и обвиняемая поссорились. После словесной перепалки мужчина поднялся из-за стола и пошел на свою половину вагончика. Разгоряченная собутыльница, вооружившись ножом, отправилась за ним и нанесла ему смертельный удар в спину.

Третий участник попытался вразумить приятельницу, но в ответ был исполосован ножом. После обвиняемая зашла в свою комнату, спрятала нож и легла спать, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и п. «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) переданы в суд.