Участкового полицейского нашли мёртвым в опорном пункте Владикавказа 

Тело участкового полицейского обнаружили 8 июля коллеги во Владикавказе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания.
Молодого полицейского нашли мёртвым в опорном участковом пункте на улице Маркова. Причины его смерти предстоит выяснить следователям и сотрудникам отдела собственной безопасности МВД по Северной Осетии.
По предварительным данным, гибель сотрудника правоохранительных органов не связана с его службой.
ТАСС со ссылкой на собственный источник в органах сообщает, что полицейский покончил с собой на рабочем месте.