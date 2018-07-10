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Участкового полицейского нашли мёртвым в опорном пункте Владикавказа
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Участкового полицейского нашли мёртвым в опорном пункте Владикавказа 

АиФ Ставрополье 16 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Тело участкового полицейского обнаружили 8 июля коллеги во Владикавказе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания.
Молодого полицейского нашли мёртвым в опорном участковом пункте на улице Маркова. Причины его смерти предстоит выяснить следователям и сотрудникам отдела собственной безопасности МВД по Северной Осетии.
По предварительным данным, гибель сотрудника правоохранительных органов не связана с его службой.
ТАСС со ссылкой на собственный источник в органах сообщает, что полицейский покончил с собой на рабочем месте.
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