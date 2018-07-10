Участкового полицейского нашли мёртвым в опорном пункте Владикавказа

Тело участкового полицейского обнаружили 8 июля коллеги во Владикавказе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания

Молодого полицейского нашли мёртвым в опорном участковом пункте на улице Маркова. Причины его смерти предстоит выяснить следователям и сотрудникам отдела собственной безопасности МВД по Северной Осетии.

По предварительным данным, гибель сотрудника правоохранительных органов не связана с его службой.