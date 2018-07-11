Завкафедрой оренбургского вуза приговорён к колонии за взятки

Заведующий кафедрой «Биологическая химия» ОрГМУ приговорён к двум годам колонии за получение взяток, сообщает RIA56.

По версии следствия, преподаватель получил от студентов более 160 тыс. рублей взамен на положительные отметки без фактической проверки знаний по предмету.

Факт передачи взятки сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на месте. До вынесения приговора обвиняемый находился под домашним арестом. Свою вину он полностью признал в ходе предварительного следствия.

Суд назначил преподавателю наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Подсудимый также должен выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, в течение 4,5 лет он не сможет заниматься преподавательской деятельностью в государственных учебных заведениях.