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Суд приговорил зав.кафедрой ОрГМУ к двум годам тюрьмы за взятки
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Суд приговорил зав.кафедрой ОрГМУ к двум годам тюрьмы за взятки 

АиФ-Оренбург 15 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Центральный районный суд г. Оренбурга вынес приговор в отношении заведующего кафедрой «Биологической химии» Оренбургской государственной медицинской академии Минздрава России, который брал взятки от студентов. Установлено около 20 эпизодов преступной деятельности. Сумма взяток варьировалась от 4500 до 16 тыс.рублей, сообщает пресс-служба Центрального районного суда областного центра.
Студенты получали оценки без фактической проверки уровня знаний, заранее получая через посредников определенный список вопросов.
Суд признал заведующего кафедрой «Биологической химии» виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима. Преподавательской деятельностью запрещено заниматься четыре с половиной года, также придется заплатить штраф в четверть миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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