Ещё
В Карталинском районе задержаны подозреваемые в жестоком убийстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карталинском районе задержаны подозреваемые в жестоком убийстве 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Менее недели потребовалось полицейским, чтобы установить и задержать подозреваемых в жестоком убийстве рабочего в поселке Новокаолиновый Карталинского района, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.
Вблизи поселка на границе в Республикой Казахстан 4 июля был обнаружен обезображенный труп 31-летнего мужчины с разможженным черепом. По факту умышленного убийства следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело по части первой статьи105 УК РФ. Слаженная и оперативная работа следователей и экспертов-криминалистов позволила установить и задержать двух подозреваемых в жестоком преступлении. Они оказались коллегами потерпевшего.
Мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
По предварительной информации, в ходе совместного распития алкогольных напитков между коллегами возникли разногласия, и оппоненты насмерть забили рабочего стальным ломом. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
АиФ: последние новости
Домашняя операция в Магнитогорске заинтересовала следователей Злоумышленники не сумели сжечь православный храм в Еманжелинске Учредитель магнитогорского потребительского кооператива осужден
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог221
Россия установила космический рекорд227
Российского «Охотника» назвали выдумкой66
Тест: Знаете военную технику СССР?
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение