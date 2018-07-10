В Карталинском районе задержаны подозреваемые в жестоком убийстве

Вблизи поселка на границе в Республикой Казахстан 4 июля был обнаружен обезображенный труп 31-летнего мужчины с разможженным черепом. По факту умышленного убийства следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело по части первой статьи105 УК РФ. Слаженная и оперативная работа следователей и экспертов-криминалистов позволила установить и задержать двух подозреваемых в жестоком преступлении. Они оказались коллегами потерпевшего.

Мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительной информации, в ходе совместного распития алкогольных напитков между коллегами возникли разногласия, и оппоненты насмерть забили рабочего стальным ломом. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.