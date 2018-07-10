В Пятигорске создадут кассационный суд 

Госдума приняла во втором, основном чтении проект закона о создании девяти отдельных кассационных и пяти апелляционных судов в России. Один из них будет открыт в Пятигорске.
«Так, предлагается расположить кассационные суды в следующих городах: первый кассационный суд — Саратов, второй кассационный суд — Москва, третий кассационный суд — Санкт-Петербург, четвертый кассационный суд — Краснодар, пятый кассационный суд — Пятигорск, шестой кассационный суд — Самара, седьмой кассационный суд — Челябинск, восьмой кассационный суд — Кемерово, девятый кассационный суд — Владивосток, кассационный военный суд — в Новосибирске», — сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова передает ТАСС.
Апелляционные суды будут сформированы в Калуге, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. При этом апелляционный военный суд планируется создать в подмосковном городском округе Власиха.
Согласно законопроекту, апелляционные суды будут рассматривать дела по жалобам и представлениям в отношении не вступивших в силу судебных актов, принятых в первой инстанции. Кассационные суды станут вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. «Это позволит сделать суды более независимыми, вывести их из-под регионального влияния и коррупционных рисков», — отметил Крашенников.
Председателей кассационных и апелляционных судов будут назначать сроком на шесть лет по решению президента России.
В настоящее время в системе судов общей юрисдикции действуют мировые, районные, областные и равные им суды. Соответственно, апелляционной инстанцией для районных судов являются областные суды, а с кассационными жалобами на решение областного суда необходимо обращаться в президиум областного суда.