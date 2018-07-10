Суд оправдал обвиняемого в убийстве пенсионерки жителя Котельниково

Как сообщает РИА34, мужчина обвинялся в том, что в феврале прошлого года пришел к знакомой пожилой женщине, чтобы занять денег. В доме произошел конфликт, после чего гость набросился на пенсионерку с ножом и несколькими ударами зарезал.

— Уже на заседании Меркулов пояснил, что погибшую не убивал, а признательные показания были им даны под физическим и психологическим давлением сотрудников правоохранительных органов , — пояснили РИА34 в пресс-службе областного суда. — Также установлено, что задержали мужчину не после его признания, а после показаний несовершеннолетних свидетелей, которые рассказали, что видели, как Меркулов в день убийства приходил в дом к зарезанной женщине. А из выводов психологических экспертиз следует, что в речевом поведении Меркулова при даче признательных показаний имелись признаки конструирования ложных сообщений и скрываемых обстоятельств.

Более того, во время процессов в районном суде подростки заявили о том, что ранее не утверждали, что видели именно Меркулова. Также причастность к убийству не подтвердила проведенная биологическая экспертиза.

— По решению Котельниковского районного суда мужчина был оправдан. Кроме того за ним признали право на реабилитацию и требование о возмещении имущественного и морального вреда, — добавили в пресс-службе областного суда. — Не согласившись с приговором, гособвинитель обжаловал его, но областной суд оставил приговор без изменения.