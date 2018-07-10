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Больше 4 млн рублей скрыло руководство прачечной от налоговой
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Больше 4 млн рублей скрыло руководство прачечной от налоговой 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В махинациях в крупном размере подозревают вологодского предпринимателя. Он скрыл от налоговой 4,3 миллиона рублей.
Как сообщает областной следственный комитет, в прошлом году руководство организации, оказывающей банно-прачечные услуги, не доплатило налоги. Их должны были списать со счетов, как только бы средства поступили. Чтобы скрыть доходы, генеральный директор компании организовал перечисление денег напрямую от дебиторов к кредиторам, минуя расчетные счета предприятия. Это исключило возможность принудительного взыскания недоимки по налогам.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере». Расследование продолжается. Подозреваемому грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо до трех лет принудительных работ, либо до трех лет лишения свободы.
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