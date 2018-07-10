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Молодую череповчанку подозревают в убийстве мужа
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Молодую череповчанку подозревают в убийстве мужа 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Семейное застолье в Череповце закончилось трагедией. 34-летняя женщина зарезала супруга.
ЧП произошло поздним вечером 8 июля. Череповчанка распивала алкоголь вместе с молодым 25-летним супругом. Под действием спиртного супруги поссорились. Нетрезвая женщина схватила нож и трижды ударила им мужа. Мужчина скончался на месте.
Как сообщает областной следственный комитет, в отношении преступницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. По словам женщины, муж часто избивал ее, однажды даже ударил ножом в ногу. В трагический вечер он вновь начал кричать на детей и бить жену. Расследование продолжается. Несовершеннолетние дети переданы родственникам, их судьбу решат специализированные службы.
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