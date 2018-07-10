Молодую череповчанку подозревают в убийстве мужа

Семейное застолье в Череповце закончилось трагедией. 34-летняя женщина зарезала супруга.

ЧП произошло поздним вечером 8 июля. Череповчанка распивала алкоголь вместе с молодым 25-летним супругом. Под действием спиртного супруги поссорились. Нетрезвая женщина схватила нож и трижды ударила им мужа. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает областной следственный комитет, в отношении преступницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. По словам женщины, муж часто избивал ее, однажды даже ударил ножом в ногу. В трагический вечер он вновь начал кричать на детей и бить жену. Расследование продолжается. Несовершеннолетние дети переданы родственникам, их судьбу решат специализированные службы.