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Запертые в клетке дети заинтересовали ростовских полицейских
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Запертые в клетке дети заинтересовали ростовских полицейских 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Полицейские Ростова-на-Дону проверяют информацию о детях, запертых в клетке на улице возле одного из жилых домов. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник местного отдела полиции по делам несовершеннолетних.
«Выясняем все обстоятельства, по какому адресу, что происходило», — сказал собеседник агентства.
В паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте» 10 июля было опубликовано видео с тремя детьми, сидящими за решеткой под балконом первого этажа дома на улице Туполева. Две девочки и мальчик сидели на ковре и играли.
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