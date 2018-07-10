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Полиция проверит сообщения о детях в клетке в Ростове-на-Дону
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Полиция проверит сообщения о детях в клетке в Ростове-на-Дону 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы проведут проверку информации СМИ о детях, которые якобы сидят в клетке около одного из жилых домов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отделе полиции по делам несовершеннолетних.
Во вторник, 10 июля, на одном из местных новостных порталов появилось видео, на котором запечатлены дети, сидящие в клетке под балконом одного из домов. На ролике видно, что их трое.
"Мы проводим проверку по этому сообщению… Выясняем все обстоятельства, по какому адресу, что происходило", — сказал источник.
Он отметил, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее сообщалось, что в Пензе подросток погиб при попытке снять грозу на телефон.
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