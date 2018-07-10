Полиция проверит сообщения о детях в клетке в Ростове-на-Дону

Правоохранительные органы проведут проверку информации СМИ о детях, которые якобы сидят в клетке около одного из жилых домов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

Во вторник, 10 июля, на одном из местных новостных порталов появилось видео, на котором запечатлены дети, сидящие в клетке под балконом одного из домов. На ролике видно, что их трое.

"Мы проводим проверку по этому сообщению… Выясняем все обстоятельства, по какому адресу, что происходило", — сказал источник.

Он отметил, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.