На Ямале виновные в хищении бюджетных денег депутаты взяты под стражу в зале суда

На Ямале виновные в хищении бюджетных денег депутаты Тазовского района отправлены в колонию. Под стражу осуждённые взяты в зале суда, сообщает региональная прокуратура Ранее экс-депутату Тазовской районной Думы Мирису Исмаилову и бывшему депутату Собрания депутатов Николаю Жолудеву суд назначил условное лишение свободы за хищение чужого имущества в крупном размере и пособничество в хищении соответственно. «Сегодня апелляционная инстанция суда ЯНАО округа согласилась с доводами прокурора и изменила приговор, исключив из него указание на назначение условного наказания, определив отбывание осужденным лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Одновременно Мирису Исмаилову назначено дополнительное наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей», — сообщает региональная прокуратура. Напомним, по данным регионального управления СКР , в ноябре 2016 года директор предприятия и его заместитель заключили фиктивные договоры с коммерческой организацией больше чем на семь миллионов рублей. «В результате проведенных последующих манипуляций руководители предприятия совершили хищение денежных средств муниципального предприятия на указанную сумму», — сообщили в ведомстве. Уже во время следствия мужчины полностью признали вину и вернули похищенные деньги в бюджет предприятия.