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На Ямале виновные в хищении бюджетных денег депутаты взяты под стражу в зале суда
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На Ямале виновные в хищении бюджетных денег депутаты взяты под стражу в зале суда 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
На Ямале виновные в хищении бюджетных денег депутаты Тазовского района отправлены в колонию. Под стражу осуждённые взяты в зале суда, сообщает региональная прокуратура.
Ранее экс-депутату Тазовской районной Думы Мирису Исмаилову и бывшему депутату Собрания депутатов Николаю Жолудеву суд назначил условное лишение свободы за хищение чужого имущества в крупном размере и пособничество в хищении соответственно.
«Сегодня апелляционная инстанция суда ЯНАО округа согласилась с доводами прокурора и изменила приговор, исключив из него указание на назначение условного наказания, определив отбывание осужденным лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Одновременно Мирису Исмаилову назначено дополнительное наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей», — сообщает региональная прокуратура.
Напомним, по данным регионального управления СКР, в ноябре 2016 года директор предприятия и его заместитель заключили фиктивные договоры с коммерческой организацией больше чем на семь миллионов рублей.
«В результате проведенных последующих манипуляций руководители предприятия совершили хищение денежных средств муниципального предприятия на указанную сумму», — сообщили в ведомстве. Уже во время следствия мужчины полностью признали вину и вернули похищенные деньги в бюджет предприятия.
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