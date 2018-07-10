Ещё
Взорвавший двух полицейских ставрополец проведёт 13 лет в колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взорвавший двух полицейских ставрополец проведёт 13 лет в колонии 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Житель посёлка Горячеводский осуждён за подрыв гранатой двух полицейских, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
Мужчине предстоит заплатить штраф в размере 25 000 рублей и провести 13 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Более года назад осуждённый перебрал алкоголя и позвонил спасателям. Он сообщил им, что планирует подорвать себя гранатой. К нему домой приехали полицейские, и мужчина метнул в них гранату. Взрыв серьёзно покалечил двух сотрудников полиции: они получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, множественные осколочные ранения. Только благодаря оперативной реакции коллег двое пострадавших полицейских выжили.
Суд присяжных признал горячеводского гранатомётчика виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор суда не вступил в законную силу.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Зеленокумске женщина зарезала родственницу за угрозы вызвать полицию Мёртвого младенца нашли в одном из частных домов Новоалександровска Начальник тыла МВД по КЧР объявлен в федеральный розыск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог225
Россия установила космический рекорд230
Российского «Охотника» назвали выдумкой67
Украина предложила России ядерную сделку53
Тест: Знаете военную технику СССР?
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение