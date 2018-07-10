Взорвавший двух полицейских ставрополец проведёт 13 лет в колонии

Житель посёлка Горячеводский осуждён за подрыв гранатой двух полицейских, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Мужчине предстоит заплатить штраф в размере 25 000 рублей и провести 13 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Более года назад осуждённый перебрал алкоголя и позвонил спасателям. Он сообщил им, что планирует подорвать себя гранатой. К нему домой приехали полицейские, и мужчина метнул в них гранату. Взрыв серьёзно покалечил двух сотрудников полиции: они получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, множественные осколочные ранения. Только благодаря оперативной реакции коллег двое пострадавших полицейских выжили.

Суд присяжных признал горячеводского гранатомётчика виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор суда не вступил в законную силу.