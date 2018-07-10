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Житель Ставрополья, бросивший гранату в полицейских, приговорен к 13 годам заключения
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Житель Ставрополья, бросивший гранату в полицейских, приговорен к 13 годам заключения 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Житель поселка Горячеводский Ставропольского края, подорвавший гранатой двух полицейских, признан судом виновным и приговорен к 13 годам заключения, сообщает во вторник пресс-служба краевого суда.
"Приговором краевого суда житель поселка Горячеводский
признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 25 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на один год", — уточняется в сообщении.
Дело рассматривалось с участием присяжных, которые сочли, что обвиняемый не заслуживает снисхождения. Мужчина признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса.
Как установил суд, 7 мая 2017 года нетрезвый житель Ставрапольского края позвонил в местную службу спасения и сообщил, что собирается взорвать себя боевой гранатой. Когда на место вызова приехали сотрудники полиции, звонивший бросил гранату в них. Двое полицейских получили тяжелые ранения.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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