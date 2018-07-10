Житель Ставрополья, бросивший гранату в полицейских, приговорен к 13 годам заключения

"Приговором краевого суда житель поселка Горячеводский

признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 25 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на один год", — уточняется в сообщении.

Дело рассматривалось с участием присяжных, которые сочли, что обвиняемый не заслуживает снисхождения. Мужчина признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

Как установил суд, 7 мая 2017 года нетрезвый житель Ставрапольского края позвонил в местную службу спасения и сообщил, что собирается взорвать себя боевой гранатой. Когда на место вызова приехали сотрудники полиции, звонивший бросил гранату в них. Двое полицейских получили тяжелые ранения.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.