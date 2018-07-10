Приговор коррупционерам из Тазовского сочли слишком мягким

Двум экс-чиновникам из Тазовского района, ранее осужденным за коррупцию, изменили меру пресечения с условного отбывания срока на реальное.

В ноябре 2016 года директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия Мисир И. и его заместитель Николай Ж. заключили два фиктивных договора на поставку запасных частей для спецтехники предприятия с подставной фирмой. Обвиняемые перечислили в счет фиомы свыше 7,4 миллионов рублей и получили их обратно наличными, за вычетом процента за услуги по обналичиванию.

14 мая 2018 года суд признал подсудимых виновными в хищении бюджетных денег в особо крупном размере с использованием служебного положения. Коррупционеры были приговорены к условному лишению свободы на три и два года соответственно. А также к возмещению материального ущерба в 6,6 миллиона рублей в пользу МУП, с учетом частичного его добровольного погашения.

После объявления столь мягкого наказания прокурор автономного округа настоял на его ужесточении. Главное, на чем настаивал обвинитель — общественный резонанс, вызванный возбуждением уголовного дела. Как рассказали в прокуратуре Ямала, при определении наказания судом первой инстанции оставлены без внимания характер и степень социальной опасности преступления, причинение многомиллионного ущерба муниципальному предприятию, данные о личности осужденных и попытки Мисира И. в ходе расследования дела уничтожить и сокрыть доказательства.