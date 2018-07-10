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19-летнего жителя Адыгеи обвиняют в изнасиловании
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19-летнего жителя Адыгеи обвиняют в изнасиловании 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Следователями Адыгеи возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в изнасиловании.
«Ранее судимый 19-летний молодой человек 8 июля в ночное время на территории Майкопского района, действуя умышленно, применив насилие не опасное для жизни и здоровья, совершил половое сношение против воли потерпевшей, чем нарушил право последней на половую неприкосновенность», сообщили в пресс-службе СК по Адыгее.
В розыск объявлен Николаенко Павел Андреевич, уроженец х. Пролетарский, Майкопского района.
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