За упавшую тарелку с едой житель Аткарска забил до смерти отчима

На 32-летнего мужчину возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он признался на следствии, что будучи пьяным обедал с 57-летним сожителем своей матери. Последний случайно уронил тарелку с пищей на пол, частично испачкав мебель. От такой «наглости» обвиняемый пришел в ярость и стал избивать компаньона руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался в машине «скорой помощи» по пути в больницу.

Убийцу заключили под стражу. Известно, что ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. Об этом сообщает следственное управление Саратовской области.