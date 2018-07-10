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За упавшую тарелку с едой житель Аткарска забил до смерти отчима
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За упавшую тарелку с едой житель Аткарска забил до смерти отчима 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
На 32-летнего мужчину возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он признался на следствии, что будучи пьяным обедал с 57-летним сожителем своей матери. Последний случайно уронил тарелку с пищей на пол, частично испачкав мебель. От такой «наглости» обвиняемый пришел в ярость и стал избивать компаньона руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался в машине «скорой помощи» по пути в больницу.
Убийцу заключили под стражу. Известно, что ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. Об этом сообщает следственное управление Саратовской области.
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