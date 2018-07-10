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В Кургане под суд отдали педофила-велосипедиста
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В Кургане под суд отдали педофила-велосипедиста 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кургана. Его обвиняют в надругательстве над 7-летней девочкой и краже велосипеда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе зауральского СУ СКР.
Преступление было совершено днем 3 апреля. Пьяный мужчина зашел в подъезд одного из домов в Заозерном, показал половые органы младшекласснице, украл велосипед, «припаркованный» на третьем этаже, и скрылся на нем.
Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Вечером 4 апреля его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Ранее по теме: В Кургане задержали педофила на велосипеде
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