В Кургане под суд отдали педофила-велосипедиста

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кургана. Его обвиняют в надругательстве над 7-летней девочкой и краже велосипеда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе зауральского СУ СКР.

Преступление было совершено днем 3 апреля. Пьяный мужчина зашел в подъезд одного из домов в Заозерном, показал половые органы младшекласснице, украл велосипед, «припаркованный» на третьем этаже, и скрылся на нем.

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Вечером 4 апреля его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».