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В Ульяновске выявлены нарушения при госзакупках
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В Ульяновске выявлены нарушения при госзакупках 

РИА «ФедералПресс» 11 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик». Об этом сообщает региональное следственное управление.
Ведомство располагает информацией, что с 2015 года по май 2018 года сотрудники организации нарушали закон при проведении госзакупок. Они разглашали коммерческую информацию об аукционах в пользу некоторых юридических лиц, чтобы заключить контракты именно с ними. «Пресечена преступная деятельность в результате совместных мероприятий органов Следственного комитета и Управления ФСБ России по Ульяновской области», — говорится в сообщении ведомства. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 10 июля представители силовых структур накануне провели работу в Фонде модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. По информации местных СМИ, обыски прошли дома у руководителя фонда модернизации ЖКК Александра Хаджибаева. В ходе них был изъять компьютер главы организации.
Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Ульяновской области V созыва, председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова, министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, генерального директора АО «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана.
Сейчас все они, кроме Рашида Абдуллова, находятся под домашним арестом. Министр здравоохранении пребывает в медучреждении — во время обысков ему стало плохо.
Кстати, адвокат министра Ирина Хутарева опровергла данные о скрытом им имуществе.
Фото: sledcom.ru
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