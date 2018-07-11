В Ульяновске выявлены нарушения при госзакупках 

СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик». Об этом сообщает региональное следственное управление.
Ведомство располагает информацией, что с 2015 года по май 2018 года сотрудники организации нарушали закон при проведении госзакупок. Они разглашали коммерческую информацию об аукционах в пользу некоторых юридических лиц, чтобы заключить контракты именно с ними. «Пресечена преступная деятельность в результате совместных мероприятий органов Следственного комитета и Управления ФСБ России по Ульяновской области», — говорится в сообщении ведомства. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 10 июля представители силовых структур накануне провели работу в Фонде модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. По информации местных СМИ, обыски прошли дома у руководителя фонда модернизации ЖКК Александра Хаджибаева. В ходе них был изъять компьютер главы организации.
Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Ульяновской области V созыва, председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова, министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, генерального директора АО «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана.
Сейчас все они, кроме Рашида Абдуллова, находятся под домашним арестом. Министр здравоохранении пребывает в медучреждении — во время обысков ему стало плохо.
Кстати, адвокат министра Ирина Хутарева опровергла данные о скрытом им имуществе.
Фото: sledcom.ru